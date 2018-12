Miguel Baltazar/Negócios

A bolsa de Lisboa arrancou a semana no vermelho, numa altura em que a tensão comercial entre os EUA e a China continua a dominar o sentimento dos investidores na Europa.As negociações entre Trump e os representantes chineses voltaram a pesar depois de um representante norte-americano ter afirmado no domingo que as "conversações entre os dois lados têm de ser concluídas com sucesso até 1 de Março", caso contrário serão impostas novas tarifas.Além disso, os investidores também estão cada vez mais preocupados com um possível abrandamento económico. Receios que se intensificaram depois de os dois países terem apresentado dados para a economia que se revelaram mais fracos do que era estimado.Neste cenário, o índice de referência nacional, o PSI-20, abriu a cair 0,33% para 4.820,71 pontos, com 11 cotadas em queda, cinco em alta e duas inalteradas.Destaque para o BCP, que está a recuar 0,75% para 23,72 cêntimos, mas também para o grupo EDP. A casa-mãe está a perder 0,55% para 3,076 euros, enquanto a EDP Renováveis recua 0,65% para 7,62 euros.Ainda na energia, a Galp Energia está a descer 0,45% para 14,455 euros, num dia de ganhos para os preços do petróleo em Londres. O Brent está a subir 0,73% para 62,12 dólares.Já no retalho, a Jerónimo Martins perde 0,38% para 10,455 euros, ao passo que a Sonae contraria o sentimento e sobe 0,06% para 83,05 cêntimos.

(Notícia actualizada às 8:13 com mais informação)