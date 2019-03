PSI-20 abre estável com Pharol a ganhar mais de 3%  

Depois de duas sessões em alta, o PSI-20 abriu esta quinta-feira a descer 0,01% para 5.168,4 pontos, com cinco títulos em alta, oito em queda e cinco sem variação.

As bolsas asiáticas fecharam em terreno negativo e na Europa o início de sessão também está a ser de quedas muito ligeiras, com a descida das "yields" da dívida soberana a preocuparem os investidores.

A taxa das obrigações dos EUA a 10 anos atingiu um novo mínimo de 15 meses e no Japão a "yield" dos títulos com a mesma maturidade recuou para o nível mais baixo desde agosto de 2016. A rendibilidade das obrigações também em mínimos na Europa, sinalizando um abrandamento da economia global.

A pressionar o índice português estão várias cotadas de maior peso, embora com variações de franca amplitude. É o caso do BCP (-0,17% para 0,2287 euros) e da Jerónimo Martins (-0,27% para 12,875 euros).

Já a impulsionar o PSI-20 está a Galp Energia (0,32% para 14,225 euros) e a EDP Renováveis (0,48% para 8,44 euros).

A Pharol é a única cotada do PSI-20 com uma variação superior 1%. As ações da empresa liderada por Palha da Silva disparam 3,57% para 0,1974 euros, numa altura em que o acionista Nelson Tanure tem reforçado no capital da cotada e depois da operadora brasileira Oi ter revelado que fechou 2018 com prejuízos acima de 5 mil milhões de euros.

Fora do PSI-20, a Sonae Indústria destaca-se com uma queda de 1,1% para 1,35 euros. A empresa anunciou quarta-feira, depois do fecho do PSI-20l, que fechou 2018 com lucros de 11 milhões de euros, o que corresponde a uma queda de 27,8% face aos 15,3 milhões de euros registados no ano anterior.