PSI-20 abre no verde com papeleiras a impulsionar

O otimismo na Europa continua, e Lisboa não é exceção. No arranque da semana, o PSI-20 abre a negociar no verde com as papeleiras em destaque.

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice – o PSI-20 – a subir 0,39% para os 5161,77 pontos, valorizando pela terceira sessão consecutiva. São 14 as cotadas que seguem a valorizar, três em queda e uma inalterada.



O sentimento na generalidade das praças europeias é positivo, num dia em que a bolsa nova-iorquina estará encerrada por ocasião do "Dia do Presidente", pelo que os investidores poderão concentrar-se mais no Velho Continente. A puxar pelas cotações está o otimismo em relação às negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, depois de os presidentes de ambas as nações terem anunciado progressos durante o fim de semana.



Por cá, as papeleiras são as cotadas que mais puxam pelo índice. A Navigator lidera os ganhos, ao subir 1,85% para os 4,30 euros, seguida pela Altri, que soma 0,95% para os 7,40 euros. A Semapa também valoriza, 0,65% para os 15,40 euros, na primeira sessão após a apresentação de resultados. A empresa liderada por João Castello Branco fechou o ano de 2018 com lucros de 132,6 milhões de euros, o que correspondeu a um crescimento de 6,8% face ao ano precedente.

A sustentar os ganhos está também a Galp, que soma 0,28% para os 14,43, numa altura em que o petróleo mantém a tendência positiva, chegando mesmo a tocar um máximo de novembro durante a sessão.

Outro "peso pesado", o BCP, alinha-se do mesmo lado da balança, valorizando 0,17% para os 24 cêntimos. Os bancos europeus beneficiam das recentes declarações de representantes do BCE. Um dos membros do conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE), Francois Villeroy de Galhau, afirmou numa entrevista ao El País publicada este domingo que o banco central será "pragmático" face aos sinais de abrandamento económico, afirmando que a instituição vai analisar os números e utilizar as ferramentas de que dispõe - entre elas os juros. Já na última sexta-feira, o membro da Comissão Executiva do BCE, Benoit Coeure, declarou estar na mesao a hipótese de o BCE fazer novos empréstimos a longo-prazo aos bancos europeus - os investidores reagiram fugindo do euro, que continua a cair, e virando-se para os títulos da banca.

(Notícia em atualizada às 08:20)