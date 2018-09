PSI-20 abre pouco alterado com ganhos do grupo EDP a compensarem queda da Galp

A bolsa nacional regista uma subida muito ligeira, em linha com as principais congéneres europeias, animada sobretudo pelas cotadas do grupo EDP e pela Jerónimo Martins.

A bolsa nacional iniciou a sessão desta quarta-feira, 26 de Setembro, praticamente inalterada, com o PSI-20 a subir 0,01% para 5.391,70 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, nove estão em queda, sete em alta e duas inalteradas.





Na Europa, os principais índices também seguem na linha de água, com os investidores a aguardarem a conclusão da reunião da Fed, que deverá terminar com o anúncio da terceira subida dos juros deste ano. A expectativa do mercado é que a taxa directora aumente 25 pontos base para o intervalo entre 2% e 2,25%.