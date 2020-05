PSI-20 acompanha ganhos da Europa e sobe quase 1%

Depois dos fortes ganhos registados na sessão de ontem, a bolsa nacional segue em terreno positivo esta terça-feira, 19 de maio, com o PSI-20 a valorizar 0,94% para 4.219,56 pontos.

Na sessão de ontem, o principal índice nacional já havia avançado mais de 4,5%, naquela que foi a melhor sessão desde o dia 24 de março.

Na Europa, a tendência é igualmente positiva, com os principais índices da região a subirem mais de 0,5%, com os investidores animados pelos progressos alcançados com a vacina da Moderna para o combate à covid-19.

Por cá, os ganhos estão a ser impulsionados sobretudo pelo BCP e pela Nos. O banco liderado por Miguel Maya avança 2,36% para 9,56 cêntimos, no dia em que vai apresentar os resultados relativos ao primeiro trimestre.

De acordo com as previsões do CaixaBank/BPI, os lucros do banco deverão ter afundado 85%, para os 23 milhões de euros entre janeiro e março deste ano. Só na operação em Portugal, esse declínio deverá ser de 91% para os 9 milhões de euros. Contudo, excluindo o elevado nível de provisões, o lucro geral do banco seria de 103 milhões de euros, 20 milhões abaixo dos 123 milhões registados no mesmo período do ano passado.

Já a operadora Nos ganha 2,08% para 3,340 euros.

A contribuir para os ganhos estão ainda as cotadas do setor da pasta e do papel, assim como os CTT, que valorizam 2,22% para 2,07 euros. No setor da pasta e do papel destaca-se a Altri, com um avanço de 2,27% para 4,502 euros, enquanto a Semapa soma 1,54% para 8,57 euros e a Navigator sobe 1,97% para 2,280 euros.

No setor da energia, a EDP ganha ligeiros 0,3% para 4,064 euros, a EDP Renováveis avança 1,05% para 11,52 euros e a Galp Energia contraria a tendência com uma descida de 1,87% para 10,47 euros, no dia em que está a descontar o dividendo que vai ser pago aos acionistas.