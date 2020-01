PSI-20 acompanha maré vermelha nas bolsas e cai mais de 1%

A bolsa nacional abriu em queda esta segunda-feira, 27 de janeiro, em linha com as desvalorizações registadas nas praças europeias, depois de uma sessão de fortes perdas no mercado asiático.





O PSI-20 desce 1,05% para 5.231,04 pontos, com 13 cotadas em queda, duas em alta e três inalteradas.





Na Europa, os principais índices também descem mais de 1%, enquanto o petróleo já negoceia abaixo dos 60 dólares em Londres, com uma queda de mais de 2%, com os investidores assustados com a evolução do coronavírus e o seu potencial impacto em termos económicos.





O número de infetados já supera os 2.700, o número de mortes está próximo da centena, e já foram detetados casos em pelo menos uma dezena de países em todo o mundo.





Na bolsa nacional, todos os pesos pesados seguem em queda, com destaque para a Galp Energia, que cede 1,81% para 13,86 euros, e para o BCP, que desvaloriza 1,53% para 18,67 cêntimos.





No retalho, a Jerónimo Martins cai 1,04% para 15,65 euros e a Sonae desliza 1,28% para 84,55 cêntimos.





As únicas cotadas com sinal verde são a Corticeira Amorim e a Sonae Capital, com ganhos de 0,18% para 11,06 euros e 0,91% para 78 cêntimos, respetivamente.