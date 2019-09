PSI-20 acompanha otimismo da Europa e segue em alta pela terceira sessão

A bolsa nacional está a negociar no valor mais alto desde o iníco de agosto, em linha com o otimismo das principais praças europeias. A animar estão sobretudo o BCP, a Altri e a Jerónimo Martins.

A bolsa nacional abriu em alta esta quinta-feira, 12 de setembro, pela terceira sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,12% para 5.011,62 pontos. Nove empresas estão com sinal positivo, quatro em queda e cinco inalteradas.





Na Europa, os principais índices também seguem em alta com os investidores animados pelo alívio da tensão entre os Estados Unidos e a China, numa altura em que as duas superpotências se prepararam para retomar as negociações.