PSI-20 acompanha perdas da Europa com Galp a cair 2%

A bolsa nacional encerrou em queda ligeira esta segunda-feira, 19 de Novembro, acompanhando as perdas generalizadas que marcam a sessão na Europa. Na terceira sessão consecutiva de quedas, o PSI-20 desvalorizou 0,21% para 4.903,59 pontos, com sete cotadas em queda, nove em alta e duas inalteradas.





Na Europa, os principais índices estão em queda pela quarta sessão consecutiva, com o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, a descer 0,57% para 355,66 pontos, o valor mais baixo desde 31 de Outubro.





A penalizar estão sobretudo as cotadas do sector tecnológico, arrastadas pela Apple, depois de o The Wall Street Journal ter avançado que a empresa liderada por Tim Cook diminuiu os seus pedidos de produção de três modelos do iPhone lançados em Setembro. As acções da Apple estão a descer quase 3%, assim como os títulos da Lumentum Holdings Inc, Universal Display Corp, Cirrus Logic Inc and Skyworks Solutions, algumas das suas principais fornecedoras.