PSI-20 acompanha pessimismo da Europa com BCP, Pharol e Navigator a cair mais de 2%

Depois de ter quebrado ontem um ciclo de quatro sessões consecutivas de perdas – com a maior subida em quase dois meses – a bolsa nacional voltou a encerrar com sinal vermelho esta sexta-feira, 17 de Agosto. O PSI-20 perdeu 0,47% para 5.461,30 pontos, com 11 cotadas em queda, cinco em alta e uma inalterada.





Lisboa acompanhou a tendência negativa das principais praças europeias, numa sessão marcada pelo regresso dos receios em torno da Turquia. A lira turca já esteve a cair quase 8% face ao dólar, depois de a justiça turca ter recusado a libertação do pastor Andrew Brunson – detido na Turquia desde Outubro de 2016 – abrindo caminho a mais sanções por parte dos Estados Unidos.