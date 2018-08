Esta quarta-feira assiste-se a um arranque morno mas no verde para as principais praças europeias e também para a bolsa lisboeta. Por cá, a EDP é a cotada que impulsiona o sinal positivo.

Do lado oposto da balança, e a travar maiores subidas, está a subsidiária de energias limpas do grupo EDP, a EDP Renováveis, que perde 0,51% para os 8,755 euros. Também Jerónimos Martins e BCP pesam negativamente, com quebras de 0,16% para os 12,815 euros e de 0,08% para os 25,68 cêntimos, respectivamente.



(Notícia actualizada às 08:21)

A bolsa nacional abriu em alta ligeira, com o PSI-20 a registar uma subida de 0,03% para os 5.506 pontos. No principal índice nacional são sete as cotadas no verde, cinco as que se ficam pelo vermelho e seis as inalteradas. O PSI-20 segue desta forma a tendência da Europa, numa altura em que as principais praças apresentam sinal positivo, apesar das subidas também não serem expressivas.Por cá, é a EDP a impulsionar, ao somar 0,65% para os 3,432 euros, depois de três sessões consecutivas em queda. A Galp também ajuda à trajectória positiva com uma subida de 0,08% para os 17,70 euros. Isto depois de na última sessão a petrolífera ter chegado a perder 1,47% para os 17,40 euros, no dia em que foi avançado pelo Negócios que a Sonangol pretende vender a sua participação nesta empresa.Em destaque no verde está ainda a Sonae Capital, que avança 1,05% para os 86,6 cêntimos.