O presidente do BCE, Mario Draghi, disse esta quinta-feira que está "confiante" que haverá acordo entre Roma e Bruxelas, mas não "muito". Na reunião em que manteve os juros e confirmou o fim das compras líquidas, Draghi falou em diálogo entre as instituições, excluindo para já um cenário de maior risco para a União Europeia.

Navigator valorizou 4,8% para os 4,236 euros e a Semapa somou 4,45% para os 16,42 euros.







de várias cotadas, com destaque para o UBS, o Bankinter e o Bank Millennium. Este último, controlado em 50,1% pelo BCP, viu os seus lucros subir 9,3% até Setembro. As acções do Banco Comercial Português subiram 1,97% para os 22,25 cêntimos.



Entre as subidas, destaque ainda para os CTT que valorizaram 1,58% para os 3,21 euros e a Galp Energia que subiu 0,33% para os 15,21 euros, num dia em que o petróleo avança cerca de 0,5% nos mercados internacionais.



Poucas foram as cotadas que desvalorizaram nesta sessão do PSI-20. Esse foi o caso da Pharol cujas acções deslizaram 0,29% para os 13,94 cêntimos e o da EDP cujos títulos tropeçaram 0,13% para os 3,077 euros.



Fora do PSI-20, a Sonae Indústria caiu 5,26% para 2,16 euros, depois de ontem, após o fecho do mercado, ter revelado que os seus lucros cresceram 8% para 22,6 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano.





Em Lisboa, as cotadas do sector do papel e o BCP foram os principais motores desta recuperação. A Altri, a Navigator e a Semapa beneficiaram das vendas recordes registadas pelade a JB Capital Markets ter melhorado a recomendação para "comprar" e subido o preço-alvo para 10,25 euros. Já aNo caso da banca, esta sessão fica marcada pela apresentação de resultados(Notícia em actualização)