PSI-20 arranca a semana com o pé esquerdo

Após uma semana positiva, a bolsa nacional abriu em baixa nesta segunda-feira, 8 de julho, arrancando a semana com o pé esquerdo. O PSI-20 desvaloriza 0,35% para os 5.174,55 pontos, sendo pressionado pelo BCP e pelo grupo EDP.





Esta é a segunda sessão consecutiva do PSI-20 em baixa dado que na sexta-feira também tinha descido pela mesma razão. Também as bolsas europeias negoceiam em terreno negativo ao serem pressionadas da mesma forma pela negociação em Wall Street. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, desvaloriza 0,12% para os 389,51 pontos, acumulando também duas sessões no vermelho.Em Lisboa, 12 cotadas abriram em baixa, três em alta e três inalteradas. Uma das cotadas que se destaca é o BCP, cujas ações sobem há cinco semanas consecutivas e negoceiam em máximos de maio de 2018. Na sessão de hoje os títulos do banco abriram a desvalorizar 0,7% para os 28,47 cêntimos.Nota também para as quedas registadas pelo grupo EDP. A casa-mãe cede 0,59% para os 3,361 euros e a EDP Renováveis desce 0,44% para os 9,08 euros.Antes da abertura da bolsa, a EDP Renováveis comunicou à CMVM que celebrou um contrato de 20 anos para a venda de energia eólica no Brasil.A travar as perdas do PSI-20 está a Jerónimo Martins com uma ligeira valorização de 0,07% para os 14,19 euros e ainda a Galp Energia que sobe 0,3% para os 13,34 euros. Isto num dia em que, para já, o petróleo segue com ganhos ligeiros.Na Europa, o destaque para já vai para as ações do Deutsche Bank, contrariando a tendência do setor e do índice alemão. O banco sobe mais de 3%, depois do banco ter anunciado que vai implementar um plano de reestruturação que passa por eliminar 18 mil postos de trabalho.(Notícia atualizada às 8h23 com mais informação)