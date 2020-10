PSI-20 arranca em força com EDP Renováveis a dar empurrão acima de 4%

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a avançar 0,84% para os 4.216,87 pontos. A puxar pelo índice estão 13 cotadas em alta, contra apenas três no vermelho e duas inalteradas.





Lá fora, as bolsas seguem animadas numa altura em que Joe Biden se distancia de Trump na liderança das sondagens sobre as presidenciais norte-americanas. Os mercados deixam-se ainda contagiar pelo ânimo vivido na Ásia, onde se aguarda com expectativa que o presidente chinês, Xi Jinping, anuncie uma maior abertura da segunda maior economia do mundo, num discurso a realizar-se esta semana.





Por cá, a pesada EDP Renováveis destaca-se nos ganhos, ao valorizar 4,10% para os 15,76 euros, e ocupando desta forma a liderança em terreno positivo.



Na passada sexta-feira, a empresa liderada por Rui Teixeira divulgou que, nos primeiros nove meses do ano, produziu 20,4TWh de energia limpa, o que representa uma queda de 7% face ao mesmo período do ano passado. Esta queda espelha "a menor capacidade instalada média após a execução da estratégia de 'sell-down' da EDP Renováveis", explicou a empresa em comunicado enviado à CMVM.



A "mãe" EDP também se apresenta convicta no verde, mas com bastante mais modéstia. A elétrica soma 0,41% para os 4,39 euros.



Ainda a sustentar os ganhos afirmam-se as papeleiras Altri e Semapa, que avançam, respetivamente, 0,94% para os 3,89 euros e 0,68% para os 7,35 euros.



A contrariar segue a Galp, que encabeça as perdas com um deslize de 0,93% para os 8,34 euros. Esta cotada recua num dia em que o petróleo também está a resvalar, já que as restrições ao nível da oferta - a suspensão da produção por ocasião do furacão Delta nos Estados Unidos, as greves na Noruega e a guerra civil na Líbia - estão a aliviar e a permitir uma retoma.





(Notícia atualizada às 08:26)