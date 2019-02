depois de ontem o

fundo ativista Elliot, que detém uma participação qualificada na elétrica, ter considerado que a OPA lançada pelos chineses sobre a empresa liderada por António Mexia é prejudicial para a elétrica.



O PSI-20 abriu a sessão desta sexta-feira, 15 de fevereiro, a perder 0,14% para 5.080,24 pontos, numa manhã em que as principais bolsas europeias negoceiam sem tendência definida.A pressionar a praça lisboeta neste início de negociação bolsista estão sobretudo o BCP e a EDP, com o banco a recuar 0,48% para 0,2261 euros e a elétrica a resvalar 0,58% para 3,241 euros, istoTambém em queda está o setor do retalho, com a Jerónimo Martins a recuar 0,71% para 12,675 euros e a Sonae a deslizar 0,89% para 0,893 euros. Ainda do lado das quedas, nota negativa para a Altri (-0,40% para 15,02 euros) e a Mota-Engil (-0,86% para 1,852 euros).A impedir uma maior desvalorização do PSI-20 está a Galp Energia (+0,14% para 14,02 euros), enquanto a Corticeira Amorim (+2,29% para 9,84 euros) regista a subida mais expressiva no arranque da sessão.