PSI-20 arranca sem rumo com Galp em queda e EDP em alta

A bolsa nacional começou o dia a oscilar entre ganhos e perdas muito ligeiros, com os ganhos da EDP, BCP e Jerónimo Martins a contrastarem com a queda da Galp Energia.

A bolsa nacional arrancou a sessão desta quarta-feira, 3 de julho, a oscilar entre ganhos e perdas muito ligeiras, com a descida da Galp Energia a contrastar com a subida da EDP. Nesta altura, o PSI-20 avança 0,04% para 5.150,98 pontos, depois de ter perdido mais de 0,5% na sessão de ontem. Sete cotadas negoceiam em alta, seis em queda e cinco inalteradas.





Na Europa, os principais índices também estão divididos entre ganhos e perdas pouco acentuadas, numa altura em que o mercado aguarda por novidades sobre as negociações entre os Estados Unidos e a China, que já terão sido retomadas após as tréguas do fim de semana, e também pela revelação dos números do emprego nos Estados Unidos, no final da semana, para terem mais indicações sobre o rumo da maior economia do mundo e, consequentemente, do que poderá fazer a Fed na reunião do final deste mês.