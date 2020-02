PSI-20 avança pelo segundo dia com Galp e BCP a ganhar quase 2%

A bolsa nacional acompanhou os ganhos das principais congéneres europeias esta quarta-feira, 5 de fevereiro, e valorizou pela segunda sessão consecutiva. Com 11 cotadas em alta, cinco em queda e duas inalteradas, o PSI-20 ganhou 0,74% para 5.302,88 pontos.

A animar as bolsas estão uma série de notícias a dar conta de possíveis vacinas ou tratamentos para o coronavírus, que poderiam eventualmente travar o surto que já tirou a vida a mais de 500 pessoas e que ameaça penalizar o crescimento da segunda maior economia do mundo.

Além disso, o petróleo está a registar fortes ganhos nos mercados internacionais, contribuindo para a valorização de mais de 2% do setor do petróleo e gás. Esta indústria, juntamente com o setor automóvel, é a que mais contribui para o avanço do índice de referência para a Europa, o Stoxx600, que sobe 1,25% para 423,68 pontos.

Por cá, foi precisamente a Galp a empresa que mais puxou pelo PSI-20, com uma valorização de 1,83% para 13,935 euros. Ainda na energia, a EDP ganhou 0,67% para 4,506 euros, e a EDP Renováveis e a REN encerraram inalteradas nos 11,98 euros e 2,725 euros, respetivamente.

A par da Galp, também o BCP puxou pelo principal índice nacional, com um avanço de 1,9% para 19,88 cêntimos.



A contribuir para os ganhos estiveram ainda as cotadas do retalho, e as empresas do setor da pasta e do papel. No retalho, a Jerónimo Martins subiu 0,67% para 15,88 euros e a Sonae ganhou 0,29% para 85,05 cêntimos. No setor da pasta e do papel, a Altri ganhou 1,32% para 5,745 euros, a Semapa somou 0,63% para 12,68 euros e a Navigator valorizou 1,16% para 3,312 euros.