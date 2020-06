PSI-20 brilha em dia de regresso das bolsas aos fortes ganhos

A bolsa nacional acompanhou as fortes valorizações das pares europeias, embalada sobretudo pelas valorizações em torno dos 4% do BCP e da Nos.

Depois de um arranque de semana com sinal vermelho, a bolsa nacional fechou com uma forte subida esta terça-feira, 16 de junho, acompanhando a tendência das pares europeias.

Com todas as cotadas em alta, o PSI-20 valorizou 2,44% para 4.432,27 pontos, a maior subida desde o dia 2 de junho (2,97%).

Na Europa, os ganhos são igualmente expressivos, com o mercado a reagir a uma série de boas-novas vindas dos Estados Unidos.



Por um lado, as vendas a retalho registaram a maior subida de sempre, em maio – o dobro do aumento previsto – alimentando expectativas de uma recuperação mais acelerada; por outro, foi noticiado que o governo está a considerar avançar com um plano de investimento de 1 bilião de dólares em infraestrutura, o que reforçou o otimismo.



O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, avança2,90% para 363,33 pontos, impulsionado sobretudo pelos setores cíclicos, mais sensíveis ao crescimento económico, como a banca, construção e petróleo e gás.



Por cá, o BCP e a Nos estão entre as cotadas que mais impulsionaram o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya avançou 3,93% para 11,64 cêntimos enquanto a operadora valorizou 4,5% para 3,904 euros.





Na energia, a Galp destacou-se nos ganhos, com uma subida de 2,72% para 10,94 euros, num dia em que a EDP avançou 0,37% para 4,085 euros e a EDP Renováveis somou 1,39% para 11,64 euros.