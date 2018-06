PSI-20 cai 1% para mínimos do mês

A bolsa nacional abriu em queda esta terça-feira, 19 de Junho, com o PSI-20 a deslizar 1,0,3% para 5.512,66 pontos – o valor mais baixo desde 1 de Junho. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, 15 estão em queda, uma em alta e duas inalteradas.





Na Europa, os principais índices também arrancaram a sessão a desvalorizar mais de 1%, a reflectir o aumento dos receios me torno da guerra comercial. Isto porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu instruções ao gabinete de representante do Comércio dos EUA para identificar produtos cujas importações ascendam a 200 mil milhões de dólares, com o objectivo de impor uma tarifa de 10%, a somar à taxa de 25% sobre 50 mil milhões de dólares de bens chineses anunciada na passada sexta-feira. A China, que já havia respondido às tarifas confirmadas na semana passada, garantiu hoje que irá novamente retaliar.