Também o sector ligado às telecomunicações esteve em destaque pela negativa, com a Pharol a resvalar 3,13% para 0,1734 euros e a Nos a deslizar 1,36% para 5,085 euros.



Ainda a penalizar esteve a Semapa que recuou 0,91% para 3,914 euros. Continuando no sector do papel, a Semapa teve uma sessão de altos e baixos, já que terminou o dia a apreciar 1,22% para 14,98 euros depois de ter chegado a negociar nos 14,70 euros, cotação que representa um mínimo de Maio do ano passado. Já a Altri ganhou 0,72% para 6,99 euros.



A impedir uma descida mais acentuada do PSI-20 esteve o sector do retalho, com a Jerónimo Martins a somar 1,19% para 10,65 euros e a Sonae a avançar 0,61% para 0,825 euros, e também a Galp Energia que apreciou 0,95% para 14,86 euros. A petrolífera acompanhou assim a tendência de subida do preço do petróleo numa altura em que o Brent, transaccionado em Londres e utilizado como valor de referência para as importações nacionais, está a valorizar 1% para 67,31 dólares por barril.



Nas restantes cotadas do sector energético que integram a praça lisboeta, a EDP cresceu 0,16% para 3,075 euros, a REN subiu 0,25% para 2,424 euros e a EDP Renováveis fechou inalterada no valor de fecho da sessão de quinta-feira (7,745 euros).



(Notícia actualizada às 16:53)

O PSI-20 fechou a sessão desta sexta-feira, 16 de Novembro, a ceder 0,06% para 4.913,93 pontos, com nove cotadas em queda, oito em alta e uma inalterada, no segundo dia consecutivo em que a bolsa nacional registou perdas.Na Europa também predominou o pessimismo, com o índice de referência europeu Stoxx 600 a recuar pela terceira sessão seguida, penalizada pelas quesdas registadas nos sectores da banca e automóvel. O abrandamento da economia chinesa foi um dos factores que contribuiu para as quedas das bolsas.Em Lisboa, o BCP foi a cotada que mais pressionou ao perder 1,40% para 0,2465 pontos, seguido pela Mota-Engil que desvalorizou 2,61% para 1,57 euros no quinto dia consecutivo a negociar no vermelho e numa sessão em que a construtora tocou no valor mais baixo (1,534 euros) desde Dezembro de 2016. A Mota-Engil teve um mau dia depois de ontem ter anunciado que a adjudicação de novos contratos na América Latina no valor de 200 milhões de euros.