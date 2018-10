PSI-20 cai para mínimo de 11 de Setembro com BCP e energia a pressionar

Reuters

O PSI-20 encerrou a sessão desta quinta-feira, 4 de Outubro, a desvalorizar 0,76% para 5.254,19 pontos, com 14 cotadas em queda, três em alta e uma inalterada, num dia em que transaccionou em mínimos de 11 de Setembro. A praça lisboeta acompanhou assim o sentimento predominante na Europa numa sessão em que o índice de referência europeu Stoxx 600 negociou no valor mais baixo desde 19 de Setembro.

As bolsas europeias estão a ser pressionadas pela subida expressiva dos juros das obrigações do Tesouro dos Estados Unidos, razão que também justifica as quedas hoje registadas em Wall Street. Os juros associados à dívida pública norte-americana escalaram para máximos de mais de sete anos no prazo a dois anos e de mais de uma década na maturidade a 10 anos devido aos indicadores positivos relacionados com a evolução da maior economia mundial, o que dá força à intenção da Fed de continuar com a normalização da sua política monetária.

O BCP e a EDP Renováveis estiveram em destaque pela negativa, com o banco liderado por Nuno Amado a resvalar 2,20% para 0,2399 euros, e a cotada chefiada por Manso Neto a deslizar 2,05% para 8,59 euros. Na energia, EDP (-0,50% para 3,185 euros), Galp Energia (-0,03% para 16,95 euros), e REN (-0,17% para 2,388 euros) acompanharam a tendência de quedas.

Num dia de fortes perdas para as retalhistas europeias, o sector do retalho luso também contribuiu para as perdas verificadas em Lisboa: a Sonae caiu 2,47% para 0,8675 e a Jerónimo Martins resvalou 0,68% para 11,75 euros num dia em que transaccionou no valor mais baixo desde 26 de Janeiro de 2016, na quinta sessão seguida no vermelho da dona dos supermercados Pingo Doce.

Também em mínimos de 2016, mas de Julho, esteve a Pharol que recuou 4,41% para 0,156 euros na oitava sessão consecutiva de perdas para a cotada.

Por fim, o sector do papel negociou ao sabor do "research" do BPI CaixaBank divulgado esta quinta-feira. Aquela unidade de investimento cortou o preço-alvo atribuído à Navigator e à Semapa e subiu a avaliação conferida à Altri, contribuindo para que a primeira tenha perdido 0,69% para 4,298 euros e a segunda tenha caído 1,02% para 17,44 euros. Já a Altri apreciou 5,13% para 8,61 euros, valor que representa um máximo de Agosto.



