PSI-20 cai para mínimo de seis semanas com BCP a perder 2%

A bolsa nacional fechou em terreno negativo pela quarta sessão consecutiva para negociar no valor mais baixo desde 23 de outubro. Com uma queda de quase 2%, o BCP foi a cotada que mais pressionou.

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta terça-feira, 3 de dezembro, a perder 0,99% para 5.037,61 pontos, com 14 cotadas em queda, três em alta e uma inalterada. A praça lisboeta acumulou assim o quarto dia seguido a acumular perdas, o que levou o principal índice bolsista nacional para mínimos de seis semanas (23 de outubro).



Também as principais bolsas do velho continente transacionaram em terreno negativo, isto num dia em que o índice de referência europeu Stoxx600 recuou para o valor mais baixo desde 31 de outubro no quarto dia consecutivo no vermelho. As produtoras de matérias-primas e a banca foram os setores que mais penalizaram a negociação na Europa.



A nova investida de Donald Trump na disputa comercial que os Estados Unidos iniciaram há um ano e meio voltou a marcar o sentimento dos investidores. O presidente norte-americano ameaçou agravar as tarifas aduaneiras aplicadas aos bens oriundos da França depois de o governo gaulês ter decidido avançar de forma autónoma com um imposto sobre as plataformas tecnológicas, o que atinge sobretudo as gigantes tecnológicas dos EUA.



Em Lisboa, foi o BCP que mais pressionou. O banco liderado por Miguel Maya caiu 1,92% para 0,1886 euros, sendo que tocou na cotação mais baixa (0,1854 euros) desde 8 de outubro durante a sessão. Também a penalizar de forma determinante a praça lisboeta esteve a Galp Energia, com a petrolífera a recuar 1,64% para 14,415 euros após ter transacionado em mínimos de 1 de novembro (14,36 euros).