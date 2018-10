PSI-20 cai para mínimos de 2017 em dia de fortes quedas nas bolsas mundiais

Pedro Catarino/CM

O PSI-20 desce 1,6% para 4.938,71 pontos, com 15 cotadas no vermelho e três sem variação. O índice português atingiu um mínimo desde Abril de 2017 e está a cair há três sessões.

A generalidade dos índices de acções na Europa também caem mais de 1%, estando o Stoxx600 a depreciar 1,63% para 353,87 pontos. Este índice, que reúne as 600 maiores cotadas europeias, caminha para o nível de fecho mais baixo desde Dezembro de 2016. No acumulado do ano o PSI-20 desce 8,3%, em linha com a queda das praças europeias no mesmo período (9,03%).

As bolsas retomaram hoje a tendência de descidas acentuadas, sendo que o tiro de partida foi dado pelas praças asiáticas, que registaram um "sell-off" com os investidores a saírem das acções devido a um conjunto de factores que tem marcado o ritmo dos mercados nos últimos dias.

A maioria dos índices asiáticos fechou a cair mais de 2%, sendo que o MSCI Asia Pacifico (excluindo Japão) recuou para mínimos de Maio de 2017. Em Tóquio o Nikkei desvalorizou 2,67%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul e o Hang Seng de Hong Kong deslizaram cerca de 3%.

A guerra comercial, a tensão da comunidade internacional com a Arábia Saudita devido à morte de Jamal Khashoggi e os receios com o orçamento italiano são os factores que pressionam as bolsas a nível global.

Os investidores aguardam agora a divulgação de indicadores económicos relevantes nos EUA no final da semana, bem como o anúncio de resultados de gigantes tecnológicas (Amazon, Alphabet, Microsoft e Intel), para que este sentimento negativo se possa inverter.



Galp Energia lidera perdas

Entre as acções da bolsa nacional a tendência de queda é generalizada, mas a Galp Energia é a cotada que mais pressiona o PSI-20. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva desce 2,52% para 15,28 euros, numa sessão em que o petróleo em Londres transacciona em mínimos de um mês e abaixo dos 79 dólares por barril.

A matéria-prima regista perdas próximas de 2% depois de a Arábia Saudita ter deixado claro que não vai utilizar a sua posição de liderança mundial na produção da matéria-prima como arma política nas pressões de que está a ser alvo devido à morte de Khashoggi.

Os restantes pesos-pesados da praça portuguesa também caem mais de 1%. O Banco Comercial Português cede 1,51% para 22,17 cêntimos e a Jerónimo Martins cai 1,68% para 11,125 euros.

A Altri protagoniza a maior descida entre as cotadas do PSI-20, com uma desvalorização de 3,9% para 7,15 euros. No sector da pasta e papel a Navigator recua 1,83% para 4,066 euros e a Semapa cai 1,22% para 16,20 euros.