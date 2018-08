PSI-20 cai pela primeira vez em quatro sessões

A bolsa nacional acompanha as perdas das principais praças europeias, com metade das cotadas do PSI-20 em queda.

A bolsa nacional está a negociar em terreno negativo esta quinta-feira, 9 de Agosto, pela primeira vez em quatro sessões. O PSI-20 recua 0,42% para 5.612,38 pontos, com nove cotadas em queda, uma em alta e oito inalteradas.





Na Europa, os principais índices também seguem com sinal vermelho, com os investidores a reflectirem o pessimismo com a escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.