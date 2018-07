PSI-20 cai pela quarta sessão com BCP e grupo EDP a penalizar

A bolsa nacional abriu em queda esta segunda-feira, 16 de Julho, pela quarta sessão consecutiva, com o PSI-20 a deslizar 0,09% para 5.614,23 pontos.





Na Europa, os principais índices seguem pouco alterados, depois de ter sido divulgado que a segunda maior economia do mundo cresceu, no segundo trimestre, ao ritmo mais lento desde 2016. Entre Abril e Junho, o produto interno bruto (PIB) da China subiu 6,7%, o que traduz um abrandamento face aos três meses anteriores.