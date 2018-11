Pedro Catarino/CM

O PSI-20 abriu a sessão em queda, fortemente pressionado pela queda de 1,4% da Galp que volta a derrapar depois do petróleo ter tombado 7% na sessão anterior. A cotada está em mínimos de um ano e está a arrastar a praça lisboeta para o vermelho. As bolsas europeias também negoceiam em baixa.A bolsa nacional cede 0,39% para os 4.936,48 pontos, acumulando quatro sessões em território negativo. A praça lisboeta acompanha assim a tendência negativa das bolsas europeias que estão a cair mais de 1%.O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a desvalorizar 0,59% para os 362,29 pontos. Isto num dia em que se desenrola a tensão entre Itália e a Comissão Europeia, depois do Governo italiano não ter entregue um orçamento rectificativo "O agravamento da conjuntura internacional deverá pesar sobre a abertura da bolsa portuguesa", antecipavam os analistas do BPI no diário de bolsa desta quarta-feira, 14 de Novembro, onde assinalavam que "a Galp poderá ser negativamente influenciada pela forte queda protagonizada ontem pelo crude nos mercados internacionais".De facto, é a Galp que mais pressiona o PSI-20. A cotada tinha caído 4,3% na sessão anterior e prossegue a tendência com uma queda de 1,4% para os 13,94 euros. A empresa negoceia em mínimos de mais de um ano, pressionada pela queda abrupta da cotação do barril.O petróleo derrapou 7% na sessão de ontem, acumulando 13 sessões de quedas - este é o maior ciclo de perdas de sempre. A cotação do barril em Nova Iorque volta a cair cerca de 0,5% na sessão de hoje, negociando agora perto dos 55 dólares.Em Lisboa, seis cotadas estavam a subir no início da sessão ao passo que nove estavam a desvalorizar (e três inalteradas). A pressionar o índice estava ainda o BCP que derrapa mais de 1%, acumulando três sessões de quedas. O sector do papel também está no vermelho.Por outro lado, o sector energético - à excepção da Galp - está a valorizar. A EDP Renováveis sobe 0,13% para os 7,865 euros, a EDP avança 0,62% para os 3,097 euros e a REN valoriza 0,17% para os 2,416 euros. Destaque ainda para a Pharol que avança 1,49% para os 17,72 cêntimos.(Notícia actualizada pela última vez às 8h24)