PSI-20 cai pela segunda sessão com Navigator a afundar mais de 4%

A bolsa nacional está a negociar em queda esta segunda-feira, 13 de Agosto, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a recuar 0,73% para 5.587,30 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 13 estão em queda, quatro em alta e uma inalterada.





Na Europa, a tendência é igualmente negativa, com os receios em torno da crise na Turquia a abalarem os mercados. Esta segunda-feira, a lira já atingiu um novo mínimo face ao dólar, arrastando as moedas dos emergentes e também o euro, que já tocou num novo mínimo de Julho de 2017 face ao dólar.





Em Lisboa, a Navigator é a cotada que mais contribui para a desvalorização do PSI-20. As acções caem 4,21% para 4,778 euros, depois de ter sido revelado, na sexta-feira, que as vendas do seu papel nos Estados Unidos da América realizadas entre Agosto de 2015 e Fevereiro de 2017 vão ser taxadas. É a designada taxa anti-dumping aplicada pelos EUA que estava fixada, para esse período em 0%. Só que uma decisão de agora, faz cair esse valor, e fixa um outro: 37,34%.

A Navigator disse, em comunicado à CMVM, que vai recorrer. Mas estima, desde já, um impacto de 66 milhões de euros no EBITDA e de 45 milhões nos lucros deste ano, com esta taxa.