PSI-20 cai pela segunda sessão com Renováveis e Semapa a penalizar

A bolsa nacional encerrou em queda esta quinta-feira, 19 de Julho, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a desvalorizar 0,10% para 5.617,80 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, oito estão em queda, nove em alta e uma inalterada.

Na Europa, a maioria dos índices também negoceia com sinal vermelho, numa altura em que o aumento das tensões comerciais está a pesar no sentimento do mercado. Esta quinta-feira foi noticiado que a União Europeia já está a preparar medidas de retaliação, caso Trump decida cumprir a sua ameaça de aumentar as tarifas sobre a importação de automóveis.