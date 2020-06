PSI-20 cai pela sétima sessão em oito com BCP e Galp a pressionarem

A bolsa nacional alinha nas pesadas perdas da Europa, com quase todas as cotadas no vermelho.

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a descer 1,41% para os 4.298,67 pontos. Todas as cotadas seguem no vermelho exceto uma, que fica inalterada.



No Velho Continente verifica-se a mesma tendência negativa a que se assistiu na Ásia e a que se espera assistir nos Estados Unidos, quando abrir a negociação. O pessimismo generalizado ataca as bolsas numa altura em que se receia uma nova onda de infeções por coronavírus, o que deverá ditar uma recuperação económica mais lenta do que era esperado.