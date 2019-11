PSI-20 cai pela sexta sessão com papeleiras, Galp e BCP a pressionar

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a desvalorizar 0,37% para os 5.240,43 pontos. A contribuir para este desempenho estão 12 cotadas em queda, contra apenas rês a subir e três que se mantêm inalteradas.

Lá fora, o sentimento mantém-se negativo numa altura em que as negociações para o acordo comercial entre China e Estados Unidos não só não mostram avanços como veem um novo obstáculo: o Senado norte-americano aprovou uma legislação que dá apoio aos protestantes em Hong Kong. Esta decisão pode afetar o ambiente das negociações.



Por cá, a Galp é o peso pesado que mais perde, ao cair 0,82% para os 3,14 euros. Já depois do fecho da última sessão, foi divulgado que o Bank of New York Mellon passou a deter uma participação qualificada na Galp Energia, ao reforçar para 2,01% a sua posição indireta nos direitos de voto da petrolífera. O BCP também pressiona ao deslizar 0,68% para os 20,58 cêntimos.



A liderar as quebras estão, contudo, duas papeleiras: a Altri desce 1,10% para os 5,82 euros e a Navigator posiciona-se logo de seguida, ao ceder 1% para os 3,56 euros.





A Sonae Capital também se posiciona no verde, com uma valorização de 0,25% para os 81 cêntimos. Este desempenho segue-se ao anúncio da venda da respetiva participação de 70% na empresa Race, por 15,8 milhões de euros.