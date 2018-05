PSI-20 cai pela terceira sessão com BCP a desvalorizar 2,5% e Galp quase 3%

A bolsa nacional completou esta sexta-feira, 25 de Maio, a terceira sessão consecutiva de perdas, com o PSI-20 a desvalorizar 0,91% para 5.610,46 pontos, o valor mais baixo em duas semanas. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 13 caíram e apenas cinco encerraram em alta

Na Europa, o dia é de quedas generalizadas para os chamados "periféricos", com as acções a serem pressionadas por um novo foco de instabilidade política na Zona Euro: depois de Itália, Espanha ficou sob os holofotes depois de o PSOE ter apresentado uma moção de censura ao governo de Mariano Rajoy, que o Cidadãos já ameaçou votar a favor caso o Executivo não peça a convocação de eleições antecipadas.

Com Espanha sob ameaça de ver o seu governo derrubado, a bolsa de Madrid recuou 1,97%, liderando as perdas juntamente com a bolsa de Milão (-1,46%).

Os investidores continuaram a castigar as acções italianas, perante sinais de incapacidade de entendimento para a escolha da equipa governativa da coligação 5 Estrelas/Liga. Giuseppe Conte, que ficou encarregado de formar governo, esteve reunido esta sexta-feira com os líderes dos dois partidos, Luigi di Maio e Matteo Salvini para discutir nomes – em especial para o cargo de ministro das Finanças - mas a reunião terminou sem acordo.

O índice de referência para a Europa sobe ligeiros 0,06% para 390,79 pontos com a subida a ser travada sobretudo pelo sector do petróleo e gás – a acompanhar a forte descida do petróleo nos mercados internacionais – e pela banca, com destaque para a espanhola e italiana.

O BCP acompanhou o sector e foi das cotadas portuguesas que mais penalizou o PSI-20, com uma desvalorização de 2,5% para 26,93 cêntimos. O banco liderado por Nuno Amado chegou a cair um máximo de 3,19% para 26,74 cêntimos, o valor mais baixo desde 5 de Abril.

Além do BCP, mais quatro cotadas do PSI-20 deslizaram mais de 2%. A Galp Energia desceu 2,89% para 16,155 euros, a Mota-Engil caiu 2,31% para 3,385 euros, a Sonae perdeu 2,46% para 1,112 euros e a Pharol desvalorizou 2,74% para 26,65 cêntimos.

A penalizar o PSI-20 estiveram ainda duas cotadas do sector da pasta e do papel, que têm atingido sucessivos máximos históricos: a Altri, com uma descida de 1,92% para 7,68 euros e a Semapa, com uma desvalorização de 1,39% para 21,35 euros. A Navigator escapou à tendência, subindo 0,37% para 5,36 euros.

Do lado das subidas, a EDP terminou o dia a ganhar 0,41% para 3,42 euros, depois de ter chegado a perder 1,47% para 3,356 euros, o valor mais baixo desde a OPA, a 11 de Maio.