PSI-20 cai pela terceira sessão com BCP e papeleiras a penalizar

A bolsa nacional está a negociar em queda esta terça-feira, 9 de julho, pela terceira sessão consecutiva, com o PSI-20 a deslizar 0,25% para 5.161,41 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 12 estão em queda, quatro em alta e duas inalteradas.

Na Europa, a tendência é igualmente negativa, numa altura em que o mercado aguarda pela divulgação das atas da Fed e do BCE, na quarta e quinta-feira, respetivamente, para ter mais indicações sobre os próximos movimentos dos bancos centrais.

Por cá, o BCP e as cotadas do setor do papel são as que mais penalizam o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya cede 0,6% para 28,16 cêntimos, a Navigator perde 1,44% para 3,290 euros e a Altri desvaloriza 1,8% para 5,995 euros. Neste setor, só a Semapa escapa à tendência com uma subida de 0,47% para12,86 euros.

A contribuir para a tendência negativa do principal índice português estão ainda as cotadas do setor do retalho e a Nos. A operadora liderada por Miguel Almeida cai 0,53% para 5,64 euros, a Jerónimo Martins desvaloriza 0,56% para 14,31 euros e a Sonae perde 0,47% para 85,55 cêntimos.

Por outro lado, a evitar uma maior queda do PSI-20 estão as empresas do setor da energia, com destaque para a Galp, que sobe 0,86% para 13,495 euros, a beneficiar da melhoria da recomendação para as ações da Kepler Cheuvreux. A sociedade financeira reviu a recomendação de "manter" para "comprar", com um preço-alvo de 16 euros, que atribui aos títulos um potencial de subida em torno de 20%.

Ainda neste setor, a EDP ganha 0,57% para 3,369 euros e a EDP Renováveis valoriza 0,77% para 9,12 euros.