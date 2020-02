PSI-20 cai pelo segundo dia com maioria das cotadas no vermelho

A bolsa nacional abriu em queda esta sexta-feira, 7 de fevereiro, com o PSI-20 a deslizar 0,22% para 5.275,81 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 12 estão em queda, apenas uma em alta e cinco inalteradas.





Na Europa, depois de terem fechado em máximos históricos na sessão de ontem, as bolsas abriram hoje em terreno negativo, a refletir dados dececionantes sobre a produção industrial das duas maiores economias da Zona Euro: esta manhã foi revelado que a produção industrial da Alemanha caiu 3,5% em dezembro, a maior descida desde a crise financeira, enquanto em França o recuo foi de 2,8%, muito acima do esperado pelos economistas.





Por outro lado, os investidores estão à espera da divulgação dos dados do desemprego nos Estados Unidos, para avaliar o andamento da maior economia mundial, e a refletir as preocupações com o coronavírus, que já matou mais de 630 pessoas.





Por cá, o BCP e a Galp estão entre as cotadas que mais penalizam o PSI-20.O banco liderado por Miguel Maya desliza 0,62% para 19,37 cêntimos, enquanto a petrolífera recua 0,22% para 13,735 euros.





Ainda na energia, a EDP perde 0,33% para 4,507 euros e a EDP Renováveis segue inalterada em 11,98 euros.



Em alta está apenas a Jerónimo Martins, que avança 0,19% para 15,925 euros.