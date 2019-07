O otimismo dos investidores foi desencadeado pelas declarações do presidente da Reserva Federal de Nova Iorque. John Williams sublinhou ontem a necessidade de uma mudança de ação se os responsáveis pela política monetária dos EUA concluírem que a economia está em apuros. Também as declarações de Richard Clarida, vice-presidente da Fed, à Fox News foram no mesmo sentido.



Essas palavras foram suficientes para os mercados reforçarem a perspetiva de uma descida da taxa diretora da Fed na próxima reunião, que decorre nos dias 30 e 31 de julho.



Em Lisboa, 12 cotadas seguem em alta, 2 cotadas em baixa e 4 cotadas inalteradas. Entre as subidas, destaque para a Galp Energia que sobe 0,18% para os 13,965 euros numa altura em que o petróleo valoriza mais de 1% nos mercados internacionais.



Já o BCP valoriza 0,25% para os 28,08 cêntimos, após uma queda superior a 2% na sessão anterior. "Em relação ao BCP, os investidores irão estar atentos ao comportamento do sector e a possíveis notícias relativas à posição da Sonangol no banco", assinalavam os analistas do BPI. Em causa está a notícia que viria a ser desmentida de que a Sonangol estaria prestes a vender a sua posição no BCP.



Em alta está também a Jerónimo Martins, cujas ações valorizam 0,57% para os 14,91 euros, e a Altri, cujas ações sobem 0,42% para os 5,945 euros.



A travar maiores ganhos no PSI-20 está a EDP Renováveis, cujos títulos desvalorizam 1,08% para os 9,12 euros, e a Nos, cujos títulos descem 0,26% para os 5,77 euros.



Hoje arranca a época de apresentação de resultados na bolsa nacional com a divulgação das contas do primeiro semestre da Glintt. Na próxima semana há mais 13 cotadas a apresentar contas.



(Notícia atualizada com mais informação às 8h15)

