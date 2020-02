Os investidores estão a digerir o alerta feito ontem pela Microsoft após o fecho de Wall Street. A cotada alertou que o surto do coronavírus Covid-19 - que já vitimou quase três mil pessoas e infetou mais de 80 mil - está a afetar os seus fornecedores, o que terá implicações nos seus resultados do primeiro trimestre deste ano.



"Na pré-abertura, os índices europeus ensaiavam novamente com perdas acentuadas", antecipavam os analistas do BPI no diário de bolsa, assinalando que "a expansão do coronavírus na Europa aumenta exponencialmente a sensibilidade dos investidores a notícias relacionadas com o surto".



Em Lisboa, todas as cotadas estão em baixa com destaque para o BCP, a Altri e a Galp Energia que desvalorizam mais de 2%. A EDP Renováveis e a Jerónimo Martins perdem mais de 1%.



O Banco Comercial Português cede 2,67% para 17,14 cêntimos, a Altri perde 2,25% para os 5,21 euros e a Galp Energia desvaloriza 2,3% para os 13,395 euros. Já a EDP Renováveis desvaloriza 2,06% para os 12,34 euros e a Jerónimo Martins recua 1,49% para os 16,55 euros.



Com uma queda mais ligeira está a EDP cujos títulos estão a cair 0,77% para os 4,531 euros. Ontem a China Three Gorges, a principal acionista da cotada, anunciou que vendeu uma participação de 1,8% e hoje, antes do início da sessão, o fundo soberano de Abu Dhabi anunciou que vendeu 2,58% da sua posição na elétrica.



Uma nota também para a Ramada que cede 1,48% para os 5,32 euros e está a negociar em mínimos de janeiro de 2017.





Após uma sessão de alívio, a bolsa nacional regressou às quedas no início da sessão desta quinta-feira, 27 de fevereiro. O PSI-20 está a desvalorizar 1,4% para os 5.038,67 pontos.A mesma tendência verifica-se na Europa com o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, a cair 2,17% para os 395,85 pontos e também nos restantes índices mundiais. O índice MSCI All-Country World, que tem exposição a todo o mundo, está a cair pela sexta sessão consecutiva. De acordo com a Bloomberg, as ações mundiais já caíram 7% desde o pico registado no início deste mês.