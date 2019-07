Perante o Congresso norte-americano, Powell afirmou que vai atuar "de forma apropriada" para apoiar o crescimento da economia norte-americana, devolvendo ao mercado as expectativas de um corte nos juros no final deste mês. Esta expectativa tinha baixado nos últimos dias após a divulgação dos fortes dados do mercado de trabalho norte-americana na passada sexta-feira.Na Europa, o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, desvaloriza 0,19% para os 387,20 pontos. O setor do automóvel está a pesar na negociação europeia ao passo que o setor da banca está a valorizar. A destoar na Europa está a bolsa de Atenas que sobe mais de 1% após as fortes quedas das últimas duas sessões que se seguiram à eleição de um novo Governo conservador na Grécia.Em Lisboa, nove cotadas valorizaram, oito desvalorizaram e uma ficou inalterada. Cotadas como o BCP, a Altri e os CTT - que atingiram mínimos históricos na sessão anterior - fecharam em alta.O BCP subiu 0,96% para os 28,32 cêntimos, acompanhando as cotadas europeias do setor da banca, e a Altri valorizou 0,59% para os 5,96 euros. Ainda nas subidas, a Galp Energia valorizou 0,11 para os 13,50 euros numa altura em que o petróleo sobe mais de 3% tanto em Londres como em Nova Iorque.Já a Semapa, o grupo EDP e a Jerónimo Martins desvalorizaram. A EDP desvalorizou 0,77% para os 3,35 euros e a EDP Renováveis perdeu 0,33% para os 9,05 euros. Já a Jerónimo Martins cedeu 0,42% para os 14,26 euros.(Notícia atualizada às 16h53 com mais informação)