PSI-20 com maior queda em quase dois meses pressionado pela Galp

Bruno Simão/Negócios

um prejuízo de 7,47 milhões de euros entre Janeiro e Março deste ano, o que corresponde a um agravamento de 47,9% face às perdas de 5,05 milhões no período homólogo de 2017.

O PSI-20 fechou a sessão desta quarta-feira, 23 de Maio, a perder 1,51% para 5.700,05 pontos, com 14 cotadas em queda e as restantes quatro em alta, isto após duas sessões seguidas de valorizações da bolsa nacional. A praça lisboeta registou assim a maior desvalorização desde 1 de Março deste ano, acompanhando a tendência de perdas que predominou na Europa numa sessão em que também o índice de referência europeu Stoxx 600 interrompeu uma série de dois dias seguidos em alta.Além da incerteza que persiste em torno de um eventual novo governo italiano, também a pressionar as principais praças europeias estão as dúvidas do presidente norte-americano quanto ao formato de um acordo comercial com a China. O sector petrolífero europeu liderou as perdas na Europa ao recuar perto de 2%, com o crude a aliviar dos máximos de Novembro de 2014 renovados nas últimas sessões.Em Lisboa foi a Galp Energia que mais penalizou ao cair 2,71% para 16,685 euros, para o valor mais baixo desde 15 de Maio, isto depois de ontem ter transaccionado em máximos de 10 anos. Isto no mesmo dia em que o JP Morgan atribuiu uma recomendação sobre as acções da petrolífera de "overweight" e o BNP Paribas de "underperform". Foi a maior queda diária da Galp desde 18 de Maio do ano passado.Continuando na energia, a EDP Renováveis caiu 1,21% para 8,145 euros e a REN perdeu 6,37% para 2,47 euros, numa sessão em que a empresa liderada por Rodrigo Costa negociou sem direito ao dividendo de 17,1 cêntimos. Se não fosse o desconto do dividendo a REN teria subido 1%. Já a EDP somou 0,75% para 3,476 euros.Também a pressionar esteve o sector do retalho, com a Jerónimo Martins a resvalar 1,01% para 13,76 euros e a Sonae a deslizar 0,60% para 1,152 euros. Destaque ainda pela negativa para o BCP que desvalorizou 0,46% para 0,2812 euros.A Nos perdeu 5,20% para 4,70 euros num dia em que as acções da operadora de telecomunicações negociaram já sem direito ao dividendo de 30 cêntimos por acção . Se não tivessem descontado o dividendo os títulos da cotada teriam apreciado 1,03%.Destaque pela positiva para a Semapa que voltou a atingir um novo máximo de sempre ao tocar nos 21,55 euros, valor de fecho da cotada que assim terminou o dia a apreciar 1,41%.Nota ainda para a Sonae Capital que perdeu 1,74% para 1,018 euros depois de ontem ter reportado (Notícia actualizada às 17:00)