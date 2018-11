Miguel Baltazar/Negócios

O PSI-20 terminou o dia a avançar 1,25% para 4.860,79 pontos, com 13 cotadas em alta, duas em queda e três inalteradas, uma subida que se segue a duas sessões consecutivas no vermelho.Também na Europa prevaleceu o optimismo, com as principais praças europeias a negociarem em alta e o índice de referência europeu Stoxx 600 a apreciar pelo segundo dia seguido para tocar no valor mais alto da última semana.A apoiar o sentimento positivo que prevaleceu no Velho Continente estiveram as notícias que apontam para a aparente disponibilidade do governo italiano de rever em baixa as metas para o défice por forma a enterrar o machado de guerra com a Comissão Europeia. Os sectores da banca, automóvel e petrolífero foram os que mais contribuíram para a subida do Stoxx 600.Em Lisboa, o BCP e a Mota-Engil estiveram em destaque, com o banco liderado por Miguel Maya a somar 2,33% para 0,2416 euros, e a construtora a disparar 7,24% para 1,63 euros, numa altura em que esta cotada animada pela pretensão de continuar a apostar no mercado angolano Também o sector da energia apoiou a prestação positiva do PSI-20. A EDP Renováveis apreciou 1,19% para 7,625 euros, a EDP subiu 1,05% para 3,077 euros, a REN cresceu 0,42% para 2,408 euros e a Galp Energia avançou 1,08% para 14,56 euros, acompanhando novamente a forte subida do preço do petróleo nos mercados internacionais. O Brent do Mar do Norte, transaccionado em Londres e utilizado como valor de referência para as importações nacionais, segue nesta altura a valorizar 3,16% para 60,66 dólares por barril.Nota positiva ainda para a Nos (+2,08% para 5,165 euros) e para o sector do papel, já que tanto a Altri (+1,67% para 6,71 euros), como a Navigator (+1,54% para 3,70 euros) e a Semapa (+0.85% para 14,22 euros) acumularam ganhos.A travar uma maior subida da praça lisboeta esteve a Jerónimo Martins que fechou a sessão a perder 0,38% para 10,60 euros.(Notícia actualizada às 16:52)