E o grande destaque do trimestre foi o BCP, com uma queda muito próxima dos 30%. O período foi marcado pela apresentação de resultados do primeiro semestre, que elevaram as preocupações com o futuro, uma vez que as perspetivas apontam para que as margens se voltem a deteriorar.A contribuir para a queda do BCP estiveram também os receios em torno da subsidiária polaca, devido ao potencial impacto da conversão dos créditos hipotecários concedidos em francos suíços para zlótis.Entretanto, o presidente do Bank Millennium, João Brás Jorge, afastou o cenário de o banco polaco ter de realizar uma provisão extraordinária para fazer face a perdas relacionadas com os empréstimos em francos suíços que foram concedidos aos seus clientes em resultado da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia - o que ajudou o BCP a atenuar a queda, tendo registado uma subida de 1,17% nesta última sessão do mês.Já na sexta-feira, os títulos do banco liderado por Miguel Maya registaram uma subida acentuada, depois de o banco central da Polónia ter garantido que o sistema bancário está preparado para a decisão da justiça europeia sobre os empréstimos em francos.Com quedas acentuadas fechou também a Pharol, ao perder 26% no acumulado do trimestre. Grande parte desta queda foi registada ainda em agosto, mês marcado pela apresentação das contas da brasileira Oi, onde a Pharol detém uma posição de cerca de 5%. A operadora brasileira reportou uma queda nas receitas e um agravamento dos prejuízos no segundo trimestre.Do lado oposto esteve a EDP Renováveis, ao subir mais de 9,5%, bem como a Jerónimo Martins, que se apreciou em mais de 9%, num mês marcado por várias notas de análise sobre a dona do Pingo Doce e da Biedronka.A bolsa nacional contrariou assim a tendência do resto da Europa, onde os índices fecharam o terceiro trimestre com valorizações. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, terminou com uma subida de cerca de 2%, completando três trimestres consecutivos de ganhos, algo que já não acontecia desde o arranque de 2017.