PSI-20 conta uma mão cheia de ganhos com BCP a subir mais de 2%

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a somar 0,69% para os 4.334,34 pontos. A contribuir estão 15 cotadas, contra apenas duas a descer e outra inalterada.Lá fora, duas forças competem pela atenção dos investidores, mas é a primeira, mais positiva, que ganha. Por um lado, há um otimismo generalizado quanto à reabertura das economias, que para já apoia a esperança de que o pior da pandemia em termos económicos já passou. Por outro, as tensões entre os Estados Unidos e a China vivem mais um episódio, depois de Washington ter assinalado que, nas atuais condições, não poderia considerar Hong Kong uma região autónoma. Esta constatação aviva o receio de que a Casa Branca avance com sanções ao Governo chinês.Por cá, o BCP afirma-se no verde com uma subida de 2,51% para os 10,23 cêntimos.

Logo no encalço do BCP aparece a Altri, a somar 2,15% para os 4,46 euros, no dia em que esta cotada, à semelhança da Semapa, vai apresentar resultados.





De acordo com as previsões do CaixaBank BPI Equity Research, a produtora de pasta e papel terá registado, durante os primeiros três meses do ano, uma queda de 20% nas suas receitas, conduzindo o resultado líquido aos 3 milhões de euros, o que significa que terá descido 91% face ao mesmo período do ano anterior. Contudo, ao contrário de várias cotadas, a empresa decidiu prosseguir com o pagamento de dividendos.