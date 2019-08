PSI-20 contraria ganhos da Europa com JM a descer mais de 1%

A bolsa nacional encerrou em queda muito ligeira esta terça-feira, 27 de agosto, contrariando a evolução positiva das principais congéneres europeias. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, oito encerraram em queda e dez em alta.





Na Europa, os principais mercados bolsistas fecharam com subidas em torno de 0,5%, animados pelo alívio da tensão entre os Estados Unidos e a China e pela notícia de que o 5 Estrelas e o PD deverão voltar às negociações depois de Luigi di Maio, líder do 5 Estrelas, ter anunciado esta manhã que não voltaria a sentar-se com o líder do PD para debater uma possível coligação de governo se o partido de Nicola Zingaretti não aceitasse manter Giuseppe Conte como primeiro-ministro.