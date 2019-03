PSI-20 corrige de máximos com Galp a cair mais de 1%

A Bolsa nacional arrancou a sessão em terreno negativo, em linha com o desempenho das praças europeias, num movimento de correção face à tendência positiva dos últimos dias.

O PSI-20, que ontem atingiu ontem máximos de cinco meses, desce 0,06% para 5.297,08 pontos, com quatro cotadas em queda, cinco sem variação e nove em alta.

As ações mundiais registaram ontem a sétima sessão consecutiva de ganhos e atingiram máximos de outubro do ano passado, devido às perspetivas menos desfavoráveis para a economia global, resultados positivos que foram apresentados por diversas empresas e várias operações de fusões e aquisições.

As atenções estão hoje centradas na reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, embora não seja expectáveis alterações na política monetária e no discurso do banco central. Na última reunião, a Fed disse ver motivos para uma abordagem paciente em matéria de política monetária, não dizendo se a próxima mexida poderá ser para cima – como se esperava – ou para baixo.

O Brexit também permanece na agenda, sendo que hoje deverá ser o dia em que Theresa May formaliza o pedido à União Europeia para um adiamento de "curta duração" da saída do bloco europeu.

O índice português está a ser pressionado pela Galp Energia, que recua 1,05% para 14,565 euros e também pela EDP Renováveis, que cede 0,23% para 8,63 euros.

A Navigator desvaloriza 0,23% para 4,30 euros no dia em que o Negócios noticia que a empresa vai passar a gerir área florestal em Espanha, na Galiza, através do arrendamento aos proprietários, de forma a garantir abastecimento de madeira, depois de Portugal ter adotado regras no sentido de uma redução gradual da área destinada ao eucalipto.

Em sentido ascendente está a EDP, que valoriza 0,09% para 3,348 euros, bem como o BCP, que soma 0,65% para 23,35 cêntimos.