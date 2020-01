Apple reportou na noite de terça-feira as contas do seu primeiro trimestre fiscal, terminado a 31 de dezembro e apresentou novos recordes para um período natalício, tanto nas receitas como no resultado líquido, tendo superado as estimativas dos analistas.

Por cá, EDP e Galp são os pesos pesados que ajudam o índice a pender para o terreno positivo. A elétrica sobe 0,49% para os 4,39 euros e a petrolífera valoriza 0,47% para os 13,93 euros.



Com ganhos semelhantes segue a Sonae, que aprecia 0,41% para os 86 cêntimos, no dia em que irá apresentar as contas do quarto trimestre de 2019, já depois do fecho. De acordo com o CaixaBank Research, as vendas durante este período deverão ter aumentado 5% face ao mesmo trimestre do ano anterior, atingindo os 1.760 milhões de euros.



(Notícia atualizada às 08:17)