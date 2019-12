A bolsa nacional volta a seguir a tendência positiva das pares europeias, com os pesos pesados EDP e Galp a destacarem-se no verde.

Washington e Pequim deverão fechar um acordo a tempo de evitar a entrada em vigor das taxas aduaneiras agravadas previstas para dentro de 11 dias.





(Notícia atualizada às 08:18) Por cá, EDP e Galp são os pesos pesados que mais puxam pela bolsa. A EDP soma 0,44% para os 3,63 euros e a petrolífera avança 0,41% para os 14,52 euros. A Galp avança apesar de as cotações do petróleo em Londres estarem em declínio, um alívio que se segue aos ganhos expressivos da sessão anterior.Ontem, o petróleo disparou mais de 4%O BCP segue de perto, com uma valorização de 0,36% para os 19 c~entimos. Em destaque no verde está ainda a Nos, que soma 0,30% para os 5,05 euros. Isto, depois de a(Notícia atualizada às 08:18)

A bolsa nacional abriu com uma subida ligeira, com o PSI-20 a somar 0,17% para os 5.132,96 pontos. são 15 as cotadas que seguem a somar, duas as que descem e apenas uma que segue inalterada.Na Europa a tendência também é de ganhos, embora igualmente tímidos, depois das fortes subidas da sessão anterior. O recente otimismo surge na sequência de notícias de que