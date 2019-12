PSI-20 de novo no vermelho com Galp a cair mais de 2%

A bolsa nacional mostrou o mesmo cenário negativo das pares europeias, com o principal índice em queda. A petrolífera Galp liderou as perdas.

A bolsa nacional voltou a ficar pelo terreno negativo, com o principal índice, o PSI-20, a descer 0,25% para os 5.148,63 pontos. A pesar no desempenho estiveram 11 cotadas a cair, contra 6 a subir, restando uma inalterada.





A praça lisboeta alinhou-se com as pares europeias no sentido descendente, numa altura em que o processo de "impeachment" de Trump preocupa. A maioria democrata na Câmara dos Representantes formalizou, esta terça-feira, as acusações de abuso de poder e obstrução ao Congresso contra o presidente dos Estados Unidos.