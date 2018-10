PSI-20 de volta a mínimos de 2017. Galp e BCP caem mais de 1%

No arranque da sessão, Lisboa alinha-se com o resto da Europa no sentimento negativo e volta a tocar mínimos. BCP e Galp pressionam com quedas acima de 1%.

A bolsa nacional regressou às quedas, voltando a registar mínimos de Abril de 2017 com uma descida de 0,73% para 4.952,66 pontos. São doze as cotadas a cair, apenas uma a subir e cinco as inalteradas.



Na Europa a tendência é igualmente negativa, com as principais praças a posicionarem-se no vermelho. Esta sexta-feira, 26 de Outubro, a agência Standard & Poor's vai pronunciar-se acerca do rating de Itália e deverá baixar a sua avaliação para a dívida italiana em um nível, reflectindo os riscos que pairam sobre as obrigações transalpinas depois da Comissão Europeia ter recusado o Orçamento do país.





Wall Street, que tem dado o mote para as perdas nos mercados internacionais, fechou a última sessão a valorizar 3%, animada pelos resultados do Twitter e Microsoft, que superaram as expectativas. Contudo, após o fecho, Amazon e Alphabet – a "mãe" da Google – desiludiram nas contas do terceiro trimestre, resultados que estão a pesar no sentimento dos investidores. Paralelamente, a primeira estimativa para o PIB dos EUA no terceiro trimestre será revelada também esta sexta-feira, e espera-se um abrandamento.



Por cá, a Galp e o BCP pressionam o índice nacional. O banco liderado por Miguel Maya,, um dos títulos mais permeáveis à conjuntura externa, cede 1,39% para os 22 cêntimos.



A petrolífera cai 1,15% para os 15,01 euros.





A cotada cai em sintonia com o mercado de petróleo, no qual o barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, cede 0,66% para os 76,38 dólares. A matéria-prima continua pressionada pela garantia da Arábia Saudita de que pode aumentar a produção e fazer frente às falhas resultantes das sanções dos EUA ao Irão. Paralelamente, uma aversão ao risco resultante do movimento de sell-off nos mercados internacionais tem diminuído o apetite para o risco e afastado os investidores deste activo.