PSI-20 desce 1% na sétima sessão de perdas

A bolsa nacional está a negociar com sinal vermelho pela sétima sessão consecutiva, com o PSI-20 a desvalorizar 1,04% para 4.310,96 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, apenas três sobem.





Na Europa, os principais índices também seguem todos no vermelho, depois do verdadeiro sell-off de ontem, em que Wall Street fechou com descidas na ordem dos 6%.