PSI-20 desce 1,7% com quatro cotadas em mínimos

A bolsa nacional encerrou em queda pela terceira sessão consecutiva, no valor mais baixo desde Abril de 2017. Na Europa, as perdas são igualmente acentuadas.

A bolsa nacional acompanhou as fortes descidas registadas pelas praças europeias e encerrou em queda pela terceira sessão consecutiva. O PSI-20 desvalorizou 1,72% para 4.932,55 pontos, o valor mais baixo desde Abril de 2017, com 16 cotadas em queda e apenas duas em alta.

Oito das 18 cotadas do principal índice nacional desceram mais de 2%, e quatro atingiram mínimos de mais de um ano: a Ibersol, a Pharol, a Corticeira Amorim e a Mota-Engil.

Na Europa, os principais índices também perdem mais de 1,5%, com excepção do espanhol IBEX, do londrino Footsie e da bolsa de Milão, que seguem com descidas menos acentuadas. Nos Estados Unidos, Nasdaq, Dow Jones e S&P500 também desvalorizam mais de 1,5%.

Esta evolução acontece depois de uma sessão de fortes perdas na Ásia, devido à conjugação de uma série de factores que vão desde os receios em torno da guerra comercial e da tensão entre a Arábia Saudita e o Ocidente à situação financeira de Itália, que continua a gerar preocupações.

Em Lisboa, as maiores quedas foram protagonizadas pela Altri e pela Mota-Engil. A papeleira desceu 4,03% para 7,14 euros enquanto a Mota-Engil deslizou 4,18% para 1,696 euros, depois de ter chegado a afundar um máximo de 4,75% para 1,686 euros, o valor mais baixo desde Março de 2017.





Também a Ibersol tocou em mínimos de Março de 2017, tendo fechado o dia a cair 1,39% para 8,54 euros.