A Europa abre a última sessão da semana no vermelho e Lisboa não é exceção. No PSI-20 a maioria das cotadas cai, com destaque para a Galp, BCP e Jerónimo Martins.

Por cá, os "pesos pesados" Galp, BCP e Jerónimo Martins destacam-se no vermelho, embora a petrolífera siga na frente deste pelotão com a queda mais acentuada dos três. A cotada liderada por Carlos Gomes da Silva segue a perder 1,40% para os 13,43 euros. A Galp recua a par com as cotações do petróleo: o barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, perde 1,51% para os 65,86 dólares, numa altura em que as disputas comerciais entre os Estados Unidos e a CHina, e mais recentemente com o México, lançam receios sobre o crescimento económico mundial e, inerentemente, sobre a procura dos combustíveis fósseis que suportam este crescimento.



O BCP contribui para as perdas do PSI-20 com uma queda de 0,87% pra os 25 cêntimos e a Jerónimo Martins cede 0,68% para os 13,80 euros.



A contrastar estão a Altri e a Ramada, que sobem na primeira sessão após a divulgação dos resultados. A Altri fechou o primeiro trimestre do ano com lucros de 36,7 milhões de euros, uma subida de 12,5% face a igual período de 2018, e segue a ganhar 1,28% para os 5,92 euros. Já a Ramada registou no primeiro trimestre deste ano um resultado líquido consolidado de 1,90 milhões de euros, o que correspondeu a uma quebra de 43% face aos 3,34 milhões do período homólogo de 2018, com a ressalva de que o ano passado a empresa optou pela venda de subsidiárias, o que insuflou os resultados da empresa. A empresa segue a somar 1,58% para os 7,70 euros.



(Notícia em atualizada às 08:24)

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice nacional, o PSI-20, a deslizar 0,50% para os 5.039,06 pontos. São nove as cotadas a cair, seis a subir e três a manter-se inalteradas.O índice nacional segue em sintonia com a Europa, com as principais praças europeias a mostrarem uma forte tendência negativa. Donald Trump volta a lançar preocupações sobre o comércio mundial ao avançar que irá impor tarifas ao México , com o objetivo de pressionar o Governo vizinho para encontrar uma solução para a imigração ilegal.