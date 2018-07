a Sonae, que anunciou uma mudança na liderança , e cujas acções desvalorizam 0,19% para os 1,03 euros.

Morgan Stanley, o American Express e o US Bancorp.

O PSI-20 abriu esta quarta-feira a negociar em terreno negativo, pressionado pelas quedas do grupo EDP, do BCP e da Jerónimo Martins. A bolsa nacional está a desvalorizar 0,14% para os 5.630,42 pontos. A Galp Energia é uma das poucas cotadas que sobe esta quarta-feira. Na Europa, as bolsas que já abriram estão a negociar em alta.Há seis cotadas a subir, nove a descer e três inalteradas no início desta sessão. Nas quedas, a Jerónimo Martins lidera com uma desvalorização de 0,88% para os 12,90 euros, seguida da EDP - cuja produção aumentou 7% ajudada pela chuva - que perde 0,58% para os 3,45 euros e ainda o BCP com uma desvalorização de 0,46% para os 25,99 euros. Apesar de o CaixaBI ter decidido dar um potencial de 25% à REN devido a "estabilidade e dividendo radioso", com a recomendação de "comprar", as acções da cotadas estão a deslizar 0,16% para os 2,466 euros.Ainda em terreno negativo está a EDP Renováveis com uma queda de 0,17% para os 8,985 euros, abaixo da barreira dos nove euros que ultrapassou recentemente. Destaque também paraNas subidas o destaque vai para a Ibersol que avança 1,88% para os 10,40 euros. É nesta sessão que as acções da Ibersol ajustam, já que quem tinha cinco acções no fecho da sessão de terça-feira recebeu uma "gratuita" nesta quarta-feira. No entanto, os títulos perderam valor uma vez que a operação é neutra em termos patrimoniais , pelo que o valor da posição será o mesmo.Após a recuperação ligeira do barril do petróleo nos mercados internacionais na sessão de ontem, a Galp Energia sobe ligeiramente: as acções valorizam 0,06% para os 16,87 euros. Já as acções da Altri avançam 0,33% para os 9,10 euros.Na Europa, o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a subir 0,41% para os 386,53 pontos. O sector tecnológico será um dos que estará sob o olhar atento dos investidores uma vez que a Ericsson apresentou resultados. Também a farmacêutica Novartis divulga os resultados do segundo trimestre. Nos Estados Unidos será a vez do(Notícia actualizada pela última vez às 8h23)