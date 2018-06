PSI-20 desliza pelo terceiro dia consecutivo

51,2 cêntimos, mais 13,7% do que os 45 cêntimos distribuídos em 2017. Ao entrar em ex-dividendo, a cotada desvaloriza 2,56% para os 22,80 euros. Se não fosse esse efeito, a cotada estaria a cair 0,37%.



A bolsa nacional arrancou a semana em terreno negativo. O PSI-20 iniciou a sessão a descer 0,16% para os 5.560,23 pontos esta segunda-feira. Neste momento há sete cotadas a subir, oito a descer e três inalteradas.Entre as principais quedas está o BCP que desvaloriza 0,75% para os 26,32 cêntimos, mas também a EDP, a Galp Energia e a Jerónimo Martins. A praça lisboeta acompanha assim a tendência negativa das bolsas europeias. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a cair 0,14% para os 388,6 pontos.A influenciar os mercados está a expectativa de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anuncie um aumento de produção numa reunião marcada para esta semana. Nesta sessão o barril de petróleo está a desvalorizar tanto em Londres como em Nova Iorque. As tensões comerciais e as alterações à política monetária também marcam o andamento dos mercados.Em Lisboa, o destaque vai para o sector do papel onde existem tendências diferentes. Por um lado, a Altri regista uma valorização de 1,43% para os 8,54 euros. Já a Semapa e a Navigator estão a desvalorizar. No caso da Navigator desvaloriza 0,74% para os 5,75 euros.Já a Semapa está nesta sessão a descontar o dividendo de Além da Altri, nas subidas destacam-se a Sonae que avança 0,9% para os 1,11 euros e a Nos que sobe 0,3% para os 4,732 euros.(Notícia actualizada com mais cotações)